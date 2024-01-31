نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد أسبوع عرض.. رحلة 404 لـ منى زكي يحقق 6 ملايين جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "رحلة 404" للنجمة منى زكى نجاحا كبيرا، منذ طرحه في السينمات، الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة

إيرادات فيلم رحلة 404 في أسبوع

وحصد فيلم رحلة 404 أمس الثلاثاء، إيرادات بلغت 755 ألف جنيه، ليكون قد جنى الفيلم بعد مرور أسبوع على عرضه، بلغت 6 مليون و635 ألف جنيها.

تغيير اسم فيلم رحلة 404

وكان يحمل الفيلم في البداية اسم القاهرة مكة، لكن الشركة المنتجة قررت الاستقرار بالنهاية على اسم رحلة 404، كما تعرض العمل لعدة تأجيلات أكثر من مرة.

قصة فيلم رحلة 404

وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية، وتجسد غادة عبدالرازق خلال الأحداث، شخصية فتاة تدعى غادة، لديها ماضي، فتقرر التوبة من خلال الذهاب لأداء مناسك الحج، ولكن قبل السفر تتعرض والدتها لحادث أليم، فيتغير مجرى حياتها تمامًا وتدخل في صراع مع ماضيها.

أبطال فيلم رحلة 404

ويشارك في بطولة العمل بجانب منى زكي، كل من محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد علاء جاميكا، عارفة عبدالرسول، سماء إبراهيم، رنا رئيس، حسن العدل، جيهان الشماشرجي، وشادي الفونس، أنس جمال، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة وإنتاج محمد حفظي.

تفاصيل فيلم رحلة 404

يعد فيلم "رحلة 404" إضافة قوية إلى مسيرة منى زكي الناجحة، ويؤكد مرة أخرى أنها واحدة من أبرز وجوه السينما العربية، ومن المقرر طرحه بدور العرض العربية يوم 1 فبراير، وهذا يعكس النجاح الكبير الذي حققه الفيلم

أحدث أعمال مني زكي

ويذكر ان الفنانه منى زكي ستغيب عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2024، لانشغالها بأكثر من مشروع سينمائي، منها فيلم لعب عيال، الذي تشارك في بطولته مع كريم عبدالعزيز، والفيلم من تأليف أحمد أحمد حسني وإخراج طارق العريان، ولكن حققت نجاح كبير في رمضان الماضي 2023، من خلال مسلسل تحت الوصاية، الذي ناقش قضية وصاية الأم الأرملة على أبنائها ودخولها في أزمات مع عائلة زوجها بسبب هذا الأمر، وشارك في بطولة العمل دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، علي الطيب، مها نصار، رشدي الشامي، ومحمد عبدالعظيم، وكان من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.