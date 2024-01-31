بإطلالة أنيقة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هيفاء وهبي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها.





إطلالة هيفاء وهبي





وظهرت هيفاء وهبي في الصور مرتدية فستان أسود قصير بنقوش باللون البرتقالي، اعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على الألوان الترابيةالناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاة باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها، كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها.





أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن جهة اخرى، بدأت الفنانة هيفاء وهبي، تصوير فيلمها "جوري" في إحدى الديكورات بمدينة الإنتاج الإعلامي بالسادس من أكتوبر،ويشارك في الفيلم إلى جانب هيفاء وهبي كل من بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، وتوني ماهر، والعمل من تأليفهيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.





آخر أعمال هيفاء وهبي الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي الغنائية هي أغنية "وصلتلها"، من كلمات محمود عبدالله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نورمكس ماستر سليمان دميانه..









آخر أعمال هيفاء وهبي السينمائية

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم “رمسيس باريس” وتدور أحداثه في إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيسإلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررونتشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.





ويشارك في بطولته هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون ومصطفى خاطر، وأوس أوس،جومانا مراد، ومصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاوري، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وإنتاج ريمون رمسيسوأحمد خالد موسى.



