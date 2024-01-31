نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنعام الجريتلي تكشف عن سبب غيابها عن الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة إنعام الجريتلي، عن أسباب غيابها عن الوسط الفني لمدة عامين بعد أخر عمل لها بمسلسل "نسل الأغراب"، قائلة أن الأدوار المتاحة للفنانون كبار السن إلى حد ما قليلة، لأن معظم 60 في المائة ما يحدث عبارة عن مشاكل الشباب فبالتالي المؤلفين يكتبون عن الشباب.



وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة:"مشاكل الشباب كتيرة أوي فبالتالي المؤلفين بيتواصلوا مع الفنانين الشباب، لكن إحنا كبار السن بنكون زي الديكور بنكمل الصورة مش إحنا الأساس.. لكن لو مؤلف شاف حاجه بيعمل نوع فيه مقارنة بين الأجيال.. الجيل الجديد بيرفض الحاجات بتاعت الجيل القديم".



وأشارت "الجريتلي"، إلى أن بعض المؤلفين أصبحوا يكتبون مشاكل الشباب مع بعضهم دون الإستعانة بنجوم كبار لكن لو هناك نجوم كبار يكملون الصور مثل دور الأب أو الأم ولا يركزون على جيلنا.



وأوضحت "الجريتلي" أن الفن ليس به عمر، وأن العطاء بالنسبة لها ليس له حدود، كاشفة عن مشاركتها في مسلسل بين السطور الذي يعرض حاليًا عبر المحطات الفضائية مع الفنانة صبا مبارك وأحمد فهمي، وذلك بعد غيابها عن الفن.

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.