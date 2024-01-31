نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد ممدوح يكشف عن ما يميز فيلم 'أهل الكهف' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد ممدوح عن سعادته في المشاركة بفيلم " أهل الكهف "، وكشف الأشياء التي جذبته للعمل فيه.

وفي تصريح خاص ل "دوت الخليج الفني"، قال محمد ممدوح، فكرة الفيلم أعجبتني كثيرًا، كنت أتمنى العمل مع محمود حميدة، فجاء ذلك في فيلم أهل الكهف، ومن المؤسف أنه يجمعني مشهد واحد فقط معه، وسعيد أن العمل من إخراج عمرو عرفة وتأليف أيمن بهجت قمر، عندما علمت هذا تحمست كثيرًا للمشاركة فيه.



واستكمل 'ممدوح' حديثه قائلًا: من الأشياء التي أحببتها أيضًا في الفيلم أنه تاريخي وبه حروب، فأول حرب كنت بها انا وخالد النبوي أخذت وقت كبير، وسعيد بالعمل معه وأغلب مشاهدي معه، ثم مع فراج الذي سعدت أيضًا بالعمل معه.

أبطال فيلم "أهل الكهف"







"أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

أماكن تصوير فيلم "أهل الكهف"



وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف، وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.