نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح التريللر الرسمي لـ فيلم درويلة استعدادًا لطرحه الأربعاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح القائمون على فيلم درويلة، التريللر الرسمي للعمل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف حساباتهم وصفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وذلك بعدما أصبح الفيلم جاهزًا للعرض، استعدادًا لطرحه بجميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 فبراير.

تفاصيل تريللر فيلم درويلة

وتمحور هذا التريللر بتعدد الإطارات النمطية للعمل الفني بإجتماعهم فى آن واحد لما يتضمنوا من؛ أكشن وإثارة وتشويق وساسبنس، مما يثير خلق حالة من الفضول والجذب لدى الجمهور لرؤيه هذا العمل عند طرحه بعد أيام.

بوسترات فيلم درويلة

ويشار أن نجوم وصناع هذا العمل قد طرحوا على حساباتهم وصفحاتهم الرسمية خلال الأيام الماضية، البوستر الرسمي والبوسترات الفردية للعمل كوسيله من وسائل الخطه الدعائية والترويجية لأبطاله، مما لاقي رواجًا كبيرًا وواسعا كعنصر تشويقي لدى الجمهور مما نال على العديد من الردود الفعلية الإيجابية لديهم.

أحداث فيلم درويلة

وتدور أحداث فيلم درويلة في إطار تشويقي مثير، حيث يحتوي على مشاهد من الإثارة والغموض والأكشن بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل على الشاشة الفضية.

أبطال فيلم درويلة

وجدير بالذكر بأن فيلم درويلة يتضمن نخبة وكوكبة كبيرة من النجوم لعل أبرزهم: النجم عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، آيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد علي ميزو، كابتن إبراهيم صبحي وآخرين، وهو فكرة وإنتاج محمد دياسطي وإشراف عام أميرة قائد وموسيقى تصويرية تامر عطا الله الشهير بـ (توسي) وقصه وسيناريو وحوار لـ محمد دياسي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.