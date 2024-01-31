نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنعام الجريتلي للنجوم الشباب: 'مش لازم تاكل كفتة وحمام.. أثبت نفسك الأول' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إنعام الجريتلي، عن مشاركتها في مسلسل "بين السطور" بطولة صبا مبارك والفنان أحمد فهمي، موضحة أن ما جذبها في العمل هو المخرج وائل فرج، كونه يتميز برؤية مختلفة ويرى الفنان بصورة ممتازة.



وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنها لم تجتمع مع الفنانة صبا مبارك في العمل سوى في مشهد واحد فقط، وهو مقتل جمال عبد الكريم بطل لعبة الرماية الذى يجسده الفنان محمد علاء جامايكا، خلال الجنازة.



واستكملت إنعام، عن نجاح مسلسل "راجل وست ستات"، مندهشة من عدم وجود أجزاء له، وهناك بعض المخرجين حصروها في الأعمال الكوميدية بسبب هذا العمل، لكنها قدمت من قبل مسلسلات إجتماعية مثل العائلة وغيرها.



وعن تصريحها "مش ضروري تاكل كفتة وحمام.. في فنانين مش معاهم ولا مليم"، أوضحت "الجريتلي" أن حديثها كان للفنانين الشباب الذين يبحثون عن المال قبل أن يثبت موهبته في العمل، معقبة:"في شباب لسه طالع وهيبتدي بيسأل أنت هتديني كمان".



وأختتمت إنعام الجريتلي: "المفروض أنك تثبت نفسك الأول.. وبعدها يتقدر أنت تاخد كام.. لحد ما يتم تقييم الفنان ده، ودي مش مقتصرة على الأعمال الفنية فقط ولكنها موجودة في جميع المجالات، النظرة المادية بقت مسيطرة على الشباب ودي حاجه مش لطيفة".



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.