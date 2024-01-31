نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أقل من 3 ساعات.. بـ "مرة شكرًا" حسين الجسمي يحقق 35 ألف مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حالة من النشاط الفني طرح اليوم النجم حسين الجسمي أحدث أعماله الغنائية “مرة شكرًا” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وعلى جميع المنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "مرة شكرًا نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية، حيث حصدت أكثر من 30 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات من طرحها.

حسين الجسمي يجدد التعاون مع الملحن السعودي ياسر بوعلي

أغنية "مرة شكرًا" يجدد من خلالها حسين الجسمي التعاون مع الملحن السعودي ياسر بوعلي بعد النجاح الساحق الذي حققا من خلال أغنية “شفت" للشاعر "تركي"، وأغنية "تسأل بعد" من كلمات سعود البابطين.

وكانت “مرة شكرًا” من كلمات الشاعر عبد الله الملحم توزيع زيد نديم وقام بعملية المكس والمكساج حسام كامل، وطرحها عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي، ويتضمن كلمات الاغنية كاملة.

كلمات أغنية “مرة شكرًا”

مررة شكرًا.. ع المسافة.. والكلافة.. والفراق اللي أعافه ! ع اللي فيني.. وفـْ سنيني ! وكل شي بينك وبيني ! إنت ماقصرت فعلًا.. مررة شكرًا ____ شوف لك غيري وعاشر.. ماني أوّل.. ماني عاشر.. ياكثر عشّاق ذابوا.. في اللي حبّوهم وغابوا.. وش نقص منهم حبيبي.. غير جرح.. ومنْه طابوا.. هالحكي آخر شعوري وصار ردّك مو ضروري.. السكوت اليوم أهوَن مررة شكرًا.