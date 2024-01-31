نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحن مهرجان عصام صاصا "في حضورنا الدنيا بتتشقلب" مسروق من أغنية "سنوحي" لتامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح مغني المهرجانات عصام صاصا، كليب لأغنيته الجديدة "في حضورنا الدنيا بتتشقلب" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتصدرت الأغنية نفس الموقع بنسب مشاهدة عالية.

واتضح من لحن المهرجان عند عرضه أنه نفس لحن تتر مسلسل الرسوم المتحركة "سنوحي" والذي غناه ولحنه وكتب كلماته الفنان تامر حسني، وتم عرضه لأول مرة عام 2011.



الجدير بالذكر أن تامر حسني، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة "موحشتكيش" ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، حيث حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند وأشاد الجميع بها وبالفيديو كليب.



واستمرت الأغنية بالمركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب كما تخطت حاجز الـ 21 مليون مشاهدة منذ طرحها حتى هذه اللحظة.

الأغنية من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر علي فتح الله إخراج تامر حسني.