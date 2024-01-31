نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب حديثها عن أحمد فهمي.. هنا الزاهد في صدارة تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة هنا الزاهد على برنامج الإذاعي كلاكيت على إذاعة نجوم إف إم وتحدثت عن عدة امور ومنها علاقتها مع طليقها الفنان أحمد فهمي، وتصدرت هنا التريند بسبب هذا الأمر حيث إنها صرحت وقالت: “مش لازم أي اتنين بيسيبوا بعض يبقى فيه مشاكل وفي ناس كتير مش بيتوفقوا مع بعض والنصيب مبيكملش بس بيبقوا فى منتهى الشياكة والاحترام لأن إحنا في الآخر كنا صحاب وفي بينا عشرة كبيرة عشرة 5 سنين”.

وتابعت هنا الزاهد وقالت: "أكيد في بيننا كل احترام وهو شخص محترم جدًا، ومفيش أي ضغينة بيننا ومش شايلة هم لما بشوفه، بالعكس احنا شوفنا بعض في حفل جوي أوردز وسلمنا على بعض وهو دلوقتي صديق وزميل كمان في نفس المهنة وليه كل احترام وهو عشرة كبيرة"



وأردفت: "الحياة كلها مش بتمشي زي ما إحنا عايزين وفي أوقات بتقول خلاص النصيب لحد هنا، ومش معناها إن هو وحش أو أنا وحشة وهو النصيب كده في الآخر والحياة بتكمل وفي الأول بتبقي حاجة صعبة جدًا لأن بيبقي فيه عشرة بس في الآخر الحياة مكملة ولازم تكملي

وتابعت: "بس أنا الحمد لله تمام ومبسوطة وهو مبسوط جدًا وإحنا صحاب والحياة قصيرة جدًا ولازم هو يشوف حياته وأنا أشوف حياتي، ومانبقاش زعلانين من بعض ومفيش أي ضغينة بينا ولو عاوزة أي حاجة هكلمه وهو لو عايز أي حاجة يكلمني احنا صحاب في الآخر".



هنا الزاهد تتصدر التريند بسبب فيديو مفبرك

تصدرت هنا الفترة الماضية التريند بسبب انتشار فيديو له وهي تصرخ في وجه أحد المعجبين بعد أن طالبها بصورة معاها فقالت: "انتو بهايم، قولت مش عايزه اتصور انتو مبتفهموش"، وهذا الفيديو اثار جدلًا كبيرًا ولكن سرعان ما ردت هنا وقالت أن هذا الفيديو مجرد مشهد من مسلسلها "حلوة الدنيا سكر" والمشهد تم تصويره على الهاتف ليظهر أنه حقيقي لأن شخصيه الفتاه التي تؤديها كانت شخصية متكبرة وليس لديها علم ما غرض الشخص الذي نشره ليشوه صورتها بهذة الطريقة.

هنا الزاهد والحجاب

تصدرت هنا الزاهد التريند بعد أن شاركت صورة لـ متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بصورة جديدة لها أثناء أداء فريضة العمرة. وتصدرت بعدها التريند ظهرت هنا وهي مرتديه حجاب أسود أنيق، واستطاعت أن تخطف الأنظار بهذه الإطلالة المميزة، وأضافت على الصورة تعليق كتبت فيه الحمد لله.