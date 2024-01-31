نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنعام الجريتلي: 'بتابع الأعمال التركية علشان الفنانين الأتراك مهتمين بأجسامهم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة إنعام الجريتلي، إنها تتابع الأعمال التركية لأنها أعجبت بالممثلين الأتراك كونهم يهتمون بأجسادهم، كما كشفت عن آخر موقف جمعها بشقيقتها الراحلة أحلام الجريتلي.

سبب متابعة إنعام الجريتلي للأعمال التركية



وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2": "الممثلين الأتراك واخدين بالهم من نفسهم.. نلاقي الجسم منحوت وبيمارسوا الرياضة وبياكلوا بشكل صحي علشان كده أدائهم ممتاز، رغم أن الأعمال التركية إلى حد ما متشابهة في الطبقات الاجتماعية والمافيا والفساد والخير والشر وغيرها".

وفاة شقيق إنعام الجريتلي



وتحدثت الفنانة إنعام الجريتلي، عن رحيل شقيقتها أحلام الجريتلي، بأنها توفت دون أن تكن مريضة ولكنه قضاء وقدر من الله عزوجل، وقبل وفاتها أتصلت بي على الهاتف كأنها شعرت بأنها ستتوفى وأطمئنت علي قبل يومين وكانت تأخذ رأي عن فيلم سينمائي هل ستشارك أم تعتذر عنه؟

وأضافت "عام الجريتلي"، أنها أخذت صدمة كبيرة عقب رحيل شقيقتها لأنها كانت تصور مسلسل "نسل الأغراب" وبعدها رحلت فاجأة ولحد ما أت لها نوع من أنواع الرفض بتقبل الأمر وبعدها أصيبت بالاكتئاب.



واختتمت إنعام الجريتلي: "أحيانًا بكتب خواطر بتيجي في بالي لأن ده بيريحني.. لكن للأسف مكتبتش عنها.. وده شئ غريب، فهل ده أنا مش مقتنعة ولا مش عايزة أطلع اللي جوايا !؟".

مواعيد برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.