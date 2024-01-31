نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تستضيف أبطال فيلم "أنف وثلاث عيون".. تعرف على التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الإعلامية منى الشاذلي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو حلقتها الجديدة.

وعلقت منى على الفيديو قائلة "انتظروا أبطال وصناع فيلم "أنف وثلاث عيون"، ظافر العابدين وصبا مبارك ومخرج الفيلم أمير رمسيس والمؤلف وائل حمدي والمنتجة شاهيناز العقاد في معكم منى الشاذلي يوم الخميس الساعة 11 مساء على شاشة ON ".

نشأة منى الشاذلي

وقالت منى الشاذلي: “أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إن الجوهر أهم من المظهر،وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي، وكلمة كراهية صعبة عليا،وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزول أقدر أتخطاها”.





علاقة منى الشاذلي بوالدتها

أما عن علاقتها بوالدتها قالت منى الشاذلي: “أنا كنت طفلة وديعة.. وفي العموم أنا إنسانة وديعة وقوية.. ولكن قوتي داخلية، بشوف أقوىالناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها، ومش بحب القوة اللي فيها صوت عالي وفرد عضلات، وحياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفةجدًا”.





قصة حب وزواج منى الشاذلي

وحول زواجها وقصة حبها، أوضحت منى الشاذلي:" اتعرفت على جوزي في إيطاليا، وبقالي 25 متجوزة وأنا وجوزي متناقضين في كلحاجه وهو مش رومانسي، والناس اللي ما عاشوش قصة حب في حياتهم فاتهم حاجة حلوة أوي، والحب الأول بيكون فيه شغف يكفي العالم بعد كده يدخل الاعتياد".