نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات في حياة دريد لحام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان دريد لحام من أهم نجوم الوطن العربي، فهو فنان من طراز مختلف، بموهبته وتلقائيته استطاع أن يحظى بمكانة كبيرة داخل الجمهور ليس فقط السوري بل والمصري أيضًا.

دريد محمد حسن اللحام ولد 31 يناير عام 1934 بحي الأمين في دمشق، من أب سوري وأم لبنانية، متجوز من السيده هالة بيطار، أنجب منها ثلاثة أبناء لينجبوا سبعة أحفاد، درس في كلية العلوم الكيميائيه من جامعة دمشق 1958، وحصل على دبلوم فى التربيه، عمل كمدرس حتي سنه 1959 وكان بيحاضر فى جامعة دمشق.

مسيرة دريد لحام الفنية

دريد اللحام ممثل كوميدي ودرامي، تألق في العديد من الأعمال المختلفة، و سفير الأمم المتحده للنوايا الحسنه فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، استقال من منصبه بسبب حرب لبنان 2006، اشتهر بشخصيه "غوار الطوشه" الكوميدية اللي اداها فى معظم أعماله الفنية، وحصل على العديد من الجوائز أبرزهم وسام الاستحقاق السوري.

بدأ مسيرته الفنية عام 1964 من خلال فيلم “عقد اللولو” بشخصية غوار الطوشة والذي حقق نجاحًا هائلًا من تلك الشخصية وقدمها في أكثر من عمل، كما أبدع في فيلم “الآباء الصغار” مع النجمة حنان ترك عام 2006.

ظهر النجم الكبير دريد لحام في حفل العرض الخاص لفيلم "الحكيم" الذي أقيم بدار الأوبرا في دمشق، بحضور عدد من أبرز نجوم ونجمات الفن السوري منهم الفنانة سوزان نجم الدين، صباح الجزائري، وروبين عيسى.