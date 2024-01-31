إنعام الجريتلي: لم اعتزل الفن ورفضت أدوار كثيرة بعد رحيل شقيقتي

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أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة إنعام الجريتلي، أنها لم تعتزل الفن ولكن غياب شقيقتها الراحلة أحلام الجريتلي آثر فيها للغاية، وكانت ترفض الأدوار التي كانت تعرض عليها بسبب رحيلها المفاجيء.



وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"، "مفتقدة أختى جدا لكنها موجودة فى قلوبنا كلنا، ولم اعتزل الفن لكنى كنت مصدومة بعد رحيلها فى لوكيشن تصوير مسلسل نسل الأغراب، وكلمتنى قبل وفاتها بدقائق، وكنت مكتئبة جدا ورافضة كل الأدوار بعد وفاتها".



وتابعت "الجريتلي"، أنها اكتشفت الفنان الراحل ممدوح عبد العليم ووائل نور وعبدالله محمود وأحمد سلامة ومحمد عبدالواحد وهالة زايد ومحسن محي الدين وهالة أنور وأحمد عبد الجواد.



واختتمت إنعام، أن الفنان الراحل ممدوح عبد العليم كان يشعق الرقص بشكل كبير للغاية وكان متفوقا جدا وهي من وضعته على طريق الفن قبل أن يكون راقصًا، ووقتها كانت تعمل مخرجة في التليفزيون المصري، ورفضت التعيين في المعهد السينمائي لأنها أحبت أن تخوض الحياة العملية.

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.