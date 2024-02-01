انت الأن تتابع خبر يسرا عن ليلة العيد: الجمهور بخاف من الأعمال الحساسة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الفنانة المصرية يسرا، عن اعتقادها بأن لا يحقق فيلمها الجديد "ليلة العيد" جماهيرية واسعة ونجاحاً في شباك التذاكر، وذلك بسبب عدم توجه الجمهور لهذا النوع من الأعمال الدرامية، التي تتناول قضايا حساسة وجريئة، وأيضا خالية من الكوميديا.



وقالت يسرا، إن الجمهور يشعر بالخوف من مشاهدة هذه الأعمال الحساسة، لأنهم ليس بصدد مواجهة مشاعر الخوف والتوتر التي تتواجد داخلهم، ولكن هذا لا يعني عدم التطرق إليها فنيا، أو عرض صعوباتهم وتحدياتهم.



وأوضحت، أن الفيلم لا يسرد قصة واحدة كما يتناقل الجمهور، إذ يتمحور حول 6 سيدات من طبقات اجتماعية مختلفة، يعشن معاناة وتحديات تتواجد داخل كل بيت مصري، ويمكن تلخيص عنوانها تحت مفهوم "القهر".



وأعربت الفنانة المصرية، عن عدم استيائها من تأخر خروج "ليلة العيد" إلى النور، وسط تأكيدها بأن ذلك لن يؤثر عليه، لأنه يتناول قضايا اجتماعية مهمة تجعله يعش في ذاكرة الجمهور لمدة طويلة.



وأكدت أن التحضير للفيلم استغرق مدة عامين، بين كتابة أحداثه وتصويرها، موجهة الشكر للمخرج سامح عبد العزيز الذي انتبه على تفاصيل العمل الصغيرة، وصوّر المشاهد الشعبية بطريقة مميزة.



ويسلط الفيلم الضوء على قضايا الظلم الذي تتعرض له المرأة، من خلال استعراض معاناة سيدات يعشن في جزيرة ما، ويتعرضن للظلم والتحديات بسبب الرجال الذين لا يأخذوا أي قيمة لهن.



كما يتناول الفيلم في إطار درامي اجتماعي، بعض القضايا المهمة في المجتمع، أبرزها: العنف ضد المرأة، زواج القاصرات وغيرهم.



ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب يسرا كل من: عبير صبري، غادة عادل، ريهام عبد الغفور، سميحة أيوب، نجلاء بدر، هنادي مهنا وغيرهم، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.