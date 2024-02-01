انت الأن تتابع خبر ياسمين صبري تستعد لتصوير مسلسل رحيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد النجمة المصرية ياسمين صبري لتصوير مسلسل "رحيل"، الذي يُعد عودتها إلى السباق الرمضاني بعد غياب دام ثلاث سنوات.



وبحسب ما تردد، فإن ياسمين ستباشر تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة، في عدة مواقع ما بين القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من تحضيراتها للبروفات.



وتجسد ياسمين في المسلسل شخصية فتاة شعبية تنتمي لعائلة من الدرجة المتوسطة، وتقع في العديد من المواقف والتحديات بسبب طبيعتها الأسرية، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق.



ومسلسل "رحيل" يتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج إبراهيم فخر، فيما لم يتم الكشف عن أسماء النجوم المشاركين فيه .