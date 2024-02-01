إنعام الجريتلي: 'ممدوح عبد العليم كان راقصًا مميزا وأسست فرقة من 300 طفل

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة إنعام الجريتلي، إنها أسست فرقة مكون من 300 طفل، ووقتها كانت مخرجة لأحد البرامج المتخصصة للأطفال، وقامت بتدريبهم لكي تستفيد منهم في مجال الغناء والتمثيل والرقص.

تصريحات أنعام الجريتلي



وتابعت إنعام الجريتلي خلال مداخلة تلفزيونية، في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"ممدوح عبد العليم كان راقص ممتاز وأكثر من رائع، وفي يوم من الأيام عطيته دور علشان يمثل فكان بالنسبة له المسألة غريبة وجديدة عليه، ومن وقتها حب الموضوع وأنطلق في التمثيل".



وأبدت "الجريتلي"، رأيها في تصريح الفنانة سميرة "الممثل كل ما بيكبر سعره بيرخص"، مؤكدة أن الأمر قد يكون متعلق بالنسبة لفنانين مصر فقط، وكنت حزينة لأنني في مرة من المرات شاهدت تتر مكتوب عليه اسم الفنانة الراحلة مريم فخر الدين بشكل مهين.

وأستكملت إنعام:"كنت حزينة جدا لما شوفت ده قولت معقولة.. طيب فيلم "رد قلبي" فين و"حكاية حب".. هي كانت حاجه جميلة كده وبرنسيسة البنت الهادية الشيكة.. زعلت جدا علشانها".

تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.



