محيي إسماعيل ينسحب من جلسة توقيع كتابه الجديد منزعجًا وسط صمت محطم للقاعة الخالية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان محيي إسماعيل لموقف محرج خلال مشاركته في معرض الكتاب، ما دفعه إلى انسحابه للمرة الثانية في جلسة توقيع إصداره الجديد، واجه محيي إسماعيل إهانة بخلو القاعة من الحضور، مما دفعه لاتخاذ قرار الانسحاب.

تكرار الأزمة

ليست هذه المرة الأولى التي ينسحب فيها إسماعيل من معرض الكتاب، حيث تكررت مواقف مشابهة في الدورة الـ53، مما يثير تساؤلات حول معاملة الجمهور له.



اللافت أن انسحابه هذه الدورة لم يكن من ندوة عامة، وإنما من حفل توقيع أحد إصدارات اسماعيل نفسه، حيث أن منذ عامين خلال الدورة 53 من معرض الكتاب، حيث كان مقررًا أن يشارك في ندوة بالمعرض تحمل عنوان "200 عام على ميلاد دستويفسكي" في قاعة ضيف الشرف بالمعرض، ووصل في موعده ليفاجأ بخلو القاعة من الجمهور وعدم حضور الضيوف في موعدهم ليغادر المكان منزعجًا.

رفض التعليق

رغم محاولات التواصل معه، رفض محيي إسماعيل التعليق على الحادث، وأكد أنه غير قادر على الحديث في الوقت الحالي، أما عن آخر ظهور للفنان كان خلال احتفاله بعيد ميلاده، حيث دعا محبيه عبر منصات التواصل للتفاعل والمشاركة بمزيد من الحب.

آخر أعمال محيي إسماعيل

وكانت آخر أعمال الفنان محيي إسماعيل، المُشاركة في الجزء الثاني من فيلم الكنز، عام 2019، والذي تعاون فيه مع عدد كبير من الفنانين، منهم محمد سعد، ومحمد رمضان، وهند صبري، وأحمد رزق، وأمينة خليل، وروبي، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة