أغنية 'اللي جاي بتاعنا' تتخطى مليون مشاهدة على اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أغنية اللي جاي بتاعنا وهي الأغنية الدعائية لفيلم الإسكندراني تريند موقع الفيديوهات يوتيوب وتخطت مشاهداتها مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب

تفاصيل أغنية اللي جاي بتاعنا

أغنية اللي جاي بتاعنا، هي الأغنية الدعائية لفيلم “الإسكندراني” الذي يعرض حاليًا في السينمات وهي غناء مصطفى حجاج وعصام صاصا، كلمات منة القيعي، توزيع الموسيقى أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس، إخراج خالد يوسف.

كلمات أغنية اللي جاي بتاعنا



وتقول كلمات الأغنية: امبارح واه من امبارح سلام لكل حد سايب فينا حتة للبايع واللي شاري وسلام يا شدة للهم واللي عنده دم ورقبته سدة سلام لكل اللي خلانا كدا النهاردة قد ما تعرف عد انا شوفت ولسة لسة فات الكتير قولنا مصير ولسه باقيلنا هسة ماعييش جمايل لوحدي شايل عايش بحكي قصة انا كنت ايه وبقيت ف ايه بطولي ياسطي اللي فات بقي مات كان لع نة واللي جي دا جي بتاعنا واللي جاي حلويات جايلي أنا بالذات ده إلى جاي جاي بتاعنا طاب كنتوا فين لما انا قولت بكرا هعمل وسط الشقي لما راهنت ازاي هكمل باع اللي باع واللي اشتري دا كان قليل صف ف طابوري عشان وصلت قاعد مقيل سلام لكل حد شافنا وفينا صدق لكل زنقة وكل صعب وكل خندق سلام للصح والغلط وسلام يا مبدأ والمر اللي طفح عشان الحلو يبدأ ده اللي فات بقي مات كان لعنة واللي جي دا جي بتاعنا اللي جاي حلويات جايلي أنا بالذات ده اللي جاي جاي بتاعنا

قصة فيلم الإسكندراني

تدور الأحداث في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

ويناقش فيلم الإسكندراني فكرة الصراع بين القوة بالحفاظ على الأصول والذكريات والشهامة والحب لكل المقربين لك، والشعور بالناس، وبين تحقيق القوة المزيفة بالسيطرة وشراء كل ما هو حولك بالأموال، وصراع الأب الشهم الابن الجاحد وكيف قرر الأب التخلص من ابنه بنفسه بعد كل ما تسبب فيه لأهل بيته ومنطقته.

أبطال فيلم الإسكندراني

والفيلم من بطولة صلاح عبد الله، أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، محمود الليثي، عصام السقا، ورواية أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.