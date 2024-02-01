داليا البحيري تنشر صورة لها من ملتقى التميز والإبداع

القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت الفنانة داليا البحيري صور لها من ملتقى التميز والابداع العربي من خلال حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".

كتبت داليا البحيري: ‘تَشَرفت الليلة بتكريمي من مُلتَقى التَمَيُز والإبداع العربي في دورتِهِ الثانية برِعاية وِزارة الثقافة المصرية وجامِعة الدِول العربية مع مجموعة مُشَرِفة من فناني ومبدعي مِصر والوطن العربي،ىشكر خاص للدكتورة داليا متبولي وجميع القائمين على هذا الحدث المُمَيز’.



تعاقدت النجمة داليا البحيري، مؤخرًا على بطولة مسلسل “دون مقابل” للفنان هاني رمزي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل2024.

تجسد داليا خلال أحداث العمل شخصية سيدة أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء.

مسلسل دون مقابل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تراجيدي، يناقش بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب، ومن بطولةهاني رمزي وداليا البحيري، والعمل من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد، وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

أولاد حريم كريم

ويعرض حاليا في السينمات فيلم “أولاد حريم كريم" لـ "داليا البحيري "مع عدد من النجوم أبرزهم مصطفى كامل، بشرى، علا غانم، خالدسرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، بسمة، رنا رئئس، يوسف عمر، فؤاد محسن، هنا داوود، ومن تأليف زينب عزيز، وإنتاجبشرى، وإخراج علي إدريس.

فلانتينو

ويذكر أن آخر أعمال داليا البحيري هو مشاركتها في مسلسل "فلانتينو "بطولة النجم عادل إمام، وعدد من النجوم أبرزهم دلال عبدالعزيز، هادي الجيار، سمير صبري، طارق الإبياري، هدى المفتي، إلهام عبدالبديع، حمدي الميرعني، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين بدرية طلبة،سليمان عيد، رامي الطمباري، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج هشام تحسين، وإخراج رامي إمام والذي سبق عرضه لأول مرة فيالموسم الرمضاني2020.