حسن الرداد ينشر مقطع فيديو لتكريمه من ملتقى التميز والابداع العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو لتكريمه من ملتقى التميز والابداع العربي من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام ".

كتب حسن الرداد:' تكريمي من ملتقى التميز والابداع العربي.

بدأ الفنان حسن الرداد، تصوير مشاهده في مسلسل" محارب" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

تفاصيل الدور

ويجسد الرداد شخصية عزيز محارب سائق ميكروباص يتعرض للعديد من الصعوبات كما يظهر من أصول صعيدية هارب من الثأر.

محارب

مسلسل محارب، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

ومن المفترض أن يواصل حسن في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد يشارك من خلاله في موسم صيف 2024، وسوف يتم الإعلان عن التفاصيل خلال الفترة القادمة وبالتحديد بعد موسم رمضان 2024، كما يشارك حسن الرداد في مسرحية التلفزيون والتي تضم مجموعة من بين أبرز النجوم حسن الرداد وإيمي سمير غانم كل من بدرية طلبة وأوس أوس ومحمود حافظ وسليمان عيد، تدور أحداث المسرحية في إطار الاثارة والتشويق حول الزوجين "حفظي" و"كروانة".

والجدير بالذكر أن آخر اعمال حسن الرداد هو مسلسل بابلو الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، تأليف حسان دهشان وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وشارك في العمل أروى جودة، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، رشوان توفيق، ساندي علي، أمينة مغربي، وغفران محمد، ودارت أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي.