نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تنشر صور لها من أحدث حفلاتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نجوى كرم مقطع فيديو من أحدث حفلاتها الغنائية من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهرت نجوى كرم وهي تلتقط صور مع جمهورها في الحفل واستقبالهم لها بالورود.

في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS" في دورته الرابعة 2024، كُرّمت "شمس الأغنية العربية" الفنانة نجوى كرم بـ "جائزة صنّاع الترفيه الفخرية" بعد أن أعلنت جورجينا رودريغيز اسمها أمام جميع الحضور من نجوم الوطن العربي والعالم بحضور معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، وعبر شاشات مجموعة mbc المختلفة.

وأهدت نجوى كرم الجائزة الفخرية إلى وطنها لبنان، عبر كلمة مؤثرة قالتها خلال حديثها أمام الحضور بعد استلام الجائزة، وشكرت بها المملكة العربية السعودية ووصفتها بالمملكة العبقرية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وكل من كان له دور بهذا الحفل المذهل وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، التي وصفته بـ "صاحب الأمانة المؤتمن"، وقالت: "من قلبي أشكركم"، واختتمت حديثها قائلة: "اسمحوا لي أن أهدي الجائزة لوطني الحبيب لبنان، لأني غنيت من أجله".

وكانت قد أطلت نجوى كرم في بداية الحفل الأضخم في الشرق الأوسط "JOY AWARDS"، وهي مرتدية فستان طويل باللون الأبيض، ونسقت معه جوانتي باللون الأسود، وبدت بتسريحة الشعر المنسدل.

هذا وقد أقيم حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS الرابع 2024 على مسرح بكر الشدي بوليفارد الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض، وهو حفل سنوي تقيمه هيئة الترفيه في السعودية لتكريم أهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب.