نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الكابو حميد الشاعري بملتقى التميز والإبداع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرم مساء اليوم، ملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثانية، برعاية وزارة الثقافة وجامعة الدول العربية، الفنان حميد الشاعري، بجائزة "التميز والإبداع" على مسيرته الطويلة، وذلك باحدى فنادق التجمع الخامس الكبرى.

وأبدى الكابو حميد الشاعري سعادته بالتكريم، مؤكدا أن الملتقى يهدف لتقديم رسالة ثقافية تنويرية، وألقى قصيدة شعرية على المسرح، فور تسلمه التكريم، بعدما داعب الجمهور بإيفهاته وخفة ظله المعهودة.

وقال الشاعري أبيات شعر في حُب مصر

"أغنيلك تحاوطيني.. أناديلك تضميني"، موجهها لجمهورية مصر العربية التي عشقها منذ اللحظة الأولى لوصوله لها، وارتبط بها منذ أول زياره، وبعدها قرر الاستقرار بها.

وحضر الاحتفالية عدد من النجوم والفنانين، أبرزهم أكرم حسني، مي كساب، ونجم منتخب مصر السابق الكابتن أحمد حسن، كما حضر نخبة من الفنانين والرياضيين من بعض الدول العربية منها تونس والمغرب والعراق والسعودية، وغيرها.

يواصل الكابو حميد الشاعري، حفلاته للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح حفله الأول الأسبوع الماضي بحضور جماهيري كثيف، ليكمل هذا الأسبوع سلسلة حفلات 2024 بحفل جديد في الزمالك وسط حضور جماهيري كامل العدد

وبدأ حميد الشاعري منذ بداية 2024، حالة من النشاط الفني المكثف، بعدد من الحفلات الناجحة والجماهيرية داخل مصر بداية من حقل رأس السنة يوم ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك بعد النجاح الذي حققه في حفلته الأخيرة بالسعودية بمهرجان الموسيقى العالمي "ساوند ستورم"، والذي قام خلالها بتقديم ريميكس لأغنية "عوده" مع الدي جي العالمي علي فتح الله، ومشاركته قبلها في مهرجان الموسيقى العالمي "اكس بي ميوزك فيوتشر" في ندوة موسيقية عن كيفية صناعة الأغنية العابرة للزمن.