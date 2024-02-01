نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف عفروتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المطرب عفروتو بحفل زفاف خلال الساعات الماضية، من فتاة خارج الوسط الفني بأحد الفنادق بالإسكندرية، بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف عفروتو

وظهر عفروتو وهو مرتدي بدلة باللون الأسود، كما ترك شعرة الكيالي المصبوغ باللون الأصفر.

سرقت عروس عفروتو الأنظار بفستان زفاف أبيض من تصميم المرميد، ذو تصميم ضيق يبرز جمال قوامها، مطرز بشكل كامل ومزين بطريقة مميزة، وارتدت طرحة طويلة.

أهتمت بالظهور بتسريحة شعر بسيطة، حيث رفعت خصلاتها لأعلى بشكل طبيعي، واختارت لمسات جمال هادئة ومميزة.

ويذكر ان أعلن مطرب الراب عفروتو خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني حيث نشر صورة له من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

عفروتو يتعرض لقطع في الاحبال الصوتية

وسبق،و تعرض مؤدي الراب عفروتو لقطع في الأحبال الصوتية، خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب عفروتو، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، جاء فيه: الحمد الله على كل شيء، جالي قطع في الحنجرة ولازم أفضل على الأقل 10 أيام دون كلام نهائيًا، والكلام يكون عند الضروره بس ولازم التزم بالعلاج دعوتكم بالشفاء العاجل ".