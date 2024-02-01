نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يشيد بأغنية "سقعة يناير" لـ محمد رحيم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت أغنية "سقعة يناير" للملحن والمطرب والشاعر محمد رحيم من تحقيق نجاح باهر واسع النطاق. حيث حظيت الأغنية بإعجاب واستحسان الجماهير وانتشار واسع عبر الإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي.

تميزت "سقعة يناير" بأداء صوتي رائع يجمع بين العاطفة والقوة، حيث تمكن محمد رحيم من نقل رسالة الأغنية بكل تفاصيلها ومشاعرها ببراعة فائقة، وقد ابتكر رحيم أيضًا اللحن الرائع الذي يأسر الأذهان ويجذب الاهتمام.

تعبر كلمات الأغنية عن قصة حب مليئة بالعواطف الجميلة والتي تلامس قلوب المستمعين من مختلف الأعمار والثقافات.



وبفضل هذه الرسالة القوية والأداء المتقن، استطاعت "سقعة يناير" أن تخطف قلوب الجماهير في الوطن.

ويعتبر هذا النجاح الباهر لمحمد رحيم إضافة مهمة لمسيرته الفنية المميزة، حيث تعاون في السابق مع العديد من الفنانين المشهورين وحقق نجاحات كبيرة. وتؤكد هذه الأغنية مرة أخرى على استعداده لتحقيق المزيد من الإبداعات والنجاحات في عالم الموسيقى.



تفاصيل أغنية سقعة يناير (يا بطاطس)

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم، جيتار شريف سعيد، هندسة صوت Rahim studioproduction ".

آخر أعمال محمد رحيم

والجدير بالذكر آخر أعمال محمد رحيم أغنية" شكلي حبيت النهاردة "، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها

كلمات اغنية" شكلي حبيت النهاردة "

وجاءت كلمات أغنية شكلي حبيت النهاردة كالتالي /ماحصلتش ومش هتكون

نسبتها واحد في المليون

جايين ولابسين نفس اللون

شكلي حبيت النهاردة ايوة حبيت النهاردة

احساس غريب وجميل ورهيب

وبييجي فجاة دون ترتيب



والله شكلي بقالي حبيب

شكلي حبيت النهاردة ايوة حبيت النهاردة

الحب قبل الناس وبعد الناس

مفيش احساس كدا احلى منه في دنيتك

الحب لما تبوح ولما تروح

روحك لروح تغلب دموعك ضحكتك

عايز انام وانزل بالليل

اتمشى حبة يا ناس ع النيل



اصل النهاردة الجو جميل

شكلي حبيت النهاردة ايوة حبيت النهاردة

مزاجي حلو وعال العال

وفي جيبي مبلغ مش بطال

والنبي دة انا واد ابن حلال

شكلي حبيت النهاردة ايوة حبيت النهاردة

