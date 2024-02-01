فن ومشاهير

الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان عصام كاريكا بزفاف أبنته مي في إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، التي تعمل مخرجة ومنتجة في برامج رياضية في قناة On Sport.

 

حفل زفاف ابنه عصام كاريكا 

 

وتزوجت مي عصام كاريكا من المهندس هشام نبيل، وكان الحفل وسط أجواء عائلية، بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء،  واختارت مي فستانها من العلامة التجارية Taya Couture، والماكييرة نسمة منصور، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها مم أبرز ملامحها.

826d46d34c.jpg
a680b8e6ef.jpg
8bc3c2992d.jpg
c9a66a233a.jpg

 

ويذكر عبر الفنان عصام كاريكا، عن سعادته لمشاركته بأغنية فيلم "الإسكندراني" من تأليف رامي جمال.

 

وقال عصام كاريكا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن العمل مع المخرج يوسف خالد ممتع، والفيلم إضافة قوية وعمل مميز.

 

وتابع: أعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز أغنية شكولاتة سويسري، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا