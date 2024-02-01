نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان عصام كاريكا بزفاف أبنته مي في إحدي الفنادق الكبري بالقاهرة، التي تعمل مخرجة ومنتجة في برامج رياضية في قناة On Sport.

حفل زفاف ابنه عصام كاريكا

وتزوجت مي عصام كاريكا من المهندس هشام نبيل، وكان الحفل وسط أجواء عائلية، بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء، واختارت مي فستانها من العلامة التجارية Taya Couture، والماكييرة نسمة منصور، ووضعت مكياجا ناعما يتناسب مع جمالها مم أبرز ملامحها.

ويذكر عبر الفنان عصام كاريكا، عن سعادته لمشاركته بأغنية فيلم "الإسكندراني" من تأليف رامي جمال.

وقال عصام كاريكا خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إن العمل مع المخرج يوسف خالد ممتع، والفيلم إضافة قوية وعمل مميز.

وتابع: أعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز أغنية شكولاتة سويسري، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.