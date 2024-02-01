نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أشهر وأغرب حفلات الزفاف المشاهير حول العالم (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تختلف عادات الزواج من ثقافة لأخرى ومن بلد لآخر. على سبيل المثال، في الثقافة الهندية، تعتبر الحناء جزءًا هامًا من الزفاف، حيث يتم رسم تصاميم معقدة على يدي العروس بالحناء، أما في الثقافة الغربية، فإن تبادل الخواتم يعتبر تقليدًا شائعًا في حفلات الزفاف.

بشكل عام، يمكن القول إن حفلات الزفاف للفنانين والشخصيات العامة تتميز بالفخامة والترف والابتكار،تتراوح العادات والتقاليد من الثقافات التقليدية إلى الأفكار الجديدة والمبتكرة، وتعكس تلك الحفلات شخصية العروسين وأسلوبهما الفريد.

ويسلط دوت الخليج الفني الضوء في هذا التقرير، عن أغرب حفلات الزفاف للفنانين والشخصيات العامة والعادات والتقاليد التي تميزت بها.

حفل زفاف محمد منير ومنى السابري



في حفل زفاف الفنان محمد منير وزوجته منى السابري، اختلفت العادات عن الزفاف التقليدي. تم تنظيم الحفل في جزيرة بورا بورا في تاهيتي، وسط المحيط الهادي كان الزفاف بسيطًا وحميمًا، وحضره فقط الأهل والأصدقاء المقربين. تميز الحفل بجوه الاستوائي والجمال الطبيعي للمكان.

حفل زفاف كيم كارداشيان وكاني ويست

أحد أبرز حفلات الزفاف الغريبة والمثيرة للجدل للشخصيات العامة كان حفل زفاف نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والمغني كاني ويست. أقيم الحفل في مدينة فلورنسا في إيطاليا. تم تنظيم الحفل في قصر فلورنسا الشهير، وشهد عروضًا موسيقية وفرق راقصة وإضاءة بصرية مبهرة. كان الزفاف ضخمًا وملفتًا للنظر، وشارك فيه العديد من المشاهير.

حفل زفاف بيونسيه وجاي زي

تميز حفل زفاف نجمة البوب بيونسيه والمغني جاي زي بأسلوبهما الفريد والأنيق. أقيم الحفل في إحدى الجزر الخاصة في البحر الكاريبي. تمت دعوة عدد محدود من الضيوف المقربين فقط، وتم تنظيم الحفل بأجواء حميمية ورومانسية. شهد الحفل عروضًا خاصة للموسيقى والرقص، واستمر لعدة أيام.



حفل زفاف راني موخرجي وأدهيان سامي

أقيم حفل زفاف النجمة الهندية راني موخرجي ورجل الأعمال أدهيان سامي في إيطاليا. كان الحفل مزيجًا من الثقافة الهندية والأوروبية. تم تنظيم حفل زفاف تقليدي هندي مع طقوس الحناء والزفة الموسيقية، وشهد الحفل أيضًا عروضًا فنية ونارية رائعة.

حفل زفاف جورج كلوني وأمل علم الدين

استمر حفل زفاف النجم العالمي جورج كلوني والمحامية اللبنانية أمل علم الدينلمدة أربعة أيام في بنيسيا، إيطاليا. تم تنظيم الحفل في فندق مجمع البلدية، وشمل العديد من الفعاليات والأنشطة مثل العروض الموسيقية والعروض الفنية وعروض الألعاب النارية. كان الحفل مذهلًا وملفتًا للنظر، وحضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.