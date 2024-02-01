خاص.. حنان سليمان: في تغييرات كبيرة ومفاجآت في "المداح4".. ومرعوبة على حمادة هلال لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت الفنانة حنان سليمان، تحمسها للجزء الرابع من مسلسل "المداح" للفنان حمادة هلال، مشيرة إلى أن شخصيتها ستكون أكثر تطورا وتحمل الكثير من المفاجآت، ومن المقرر عرضة في السباق الرمضاني المقبل 2024.

حنان سليمان: في تغيرات كبيرة ومفاجآت في السيناريو

وقالت حنان سليمان في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "في تغيرات كبيرة ومفاجآت في السيناريو، وعجبتني جدا أثناء قرائتها ومبهورة بها لأن طول الوقت عندك تحدي صعب لان قدمتي حاجة كويسة مينفعش تقدمي مستوي أقل، لذلك بها تحدي كبير، ولدي أمل كبير".

حنان سليمان: المخرج أحمد سمير هو وش الخير عليا

وعبرت حنان سليمان عن سعادتها بالعمل مع الفنان حمادة هلال قائلة: "سعيدة بتجربتي مع الفنان حمادة هلال وانا بحبة جدا، لان مختلف وأدائة قوي، وهو فنان مميز والشغل معه رائع، والمخرج أحمد سمير هو وش الخير عليا، كما أنه يقوم ببذل الجهد المطلوب لتحقيق الأعمال بشكل محترف، والفنان يقدم الجهد المطلوب عندما يكون محترمًا للعمل الذي يُنجزه المخرج".

حنان سليمان: عندما أواجه أي صعوبات أو تحديات ألجاء فورًا للمخرج

وتابعت "سليمان": "عندما أواجه أي صعوبات أو تحديات، ألجاء فورًا للمخرج لأنه شخص ملمٍ بالسيناريو وقادر على مساعدتي".

وأوضحت حنان سليمان إنه ا تشعر بالقلق بسبب الأجزاء التي يحملها مسلسل "المداح" قائلة: "طبعا طول الوقت بقلق، بقلق كمان لإنه القلق أصبح يتجاوز الجانب الفني".

وتابعت الفنانة حنان سليمان: "وأنا بحب أبطال المسلسل وبحب التعامل معهم كأفراد، وليس فقط كنجوم فنيين، لذلك أنا مرعوبة عليهم وعلي المخرج سمير فرج والفنان حمادة هلال لأن دول اللي هيتسئلوا ولكني واثقة في كرم ربنا نظرًا للجهود الكبيرة التي يبذلونها".

أحداث مسلسل المداح

مسلسل المداح 4 قصة مهمة عن الجن والسحر وغيرها من هذه الأشياء التي يؤمن بها العديد من الأشخاص، وذلك من خلال حمادة هلال والذي يجسد دور الشيخ صابر الشهير بالمداح، حيث أنه لغة خاصة مع الجن ويعلاج السحر بالقرأن ويناقش العمل العديد من القضايا الهامة لذا يحظى بعدد من المشاهدات العريمة منذ بداية الموسم الأول ويحقق كل موسم نجاح أكبر من الموسم الاخر.

أبطال مسلسل المداح

مسلسل المداح 4 بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، ومن المفترض أن يشهد الجزء الجديد من العمل مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم دياب، رشدي الشامي، وآخرين.