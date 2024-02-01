نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف عفروتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل مطرب المهرجانات عفروتو بحفل زفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث انتشر ت صور الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من حفل زفاف مطرب الراب عفروتو بعد عقد قرانه مساء اليوم الأربعاء بأحد الفنادق وسط حضور عدد من الأصدقاء والمقربين.

وحرص عدد كبير من الجمهور ونجوم الوسط الفني على تهنئة عفروتو متمنين له حياة سعيدة.

إطلالة عفروتو قبل الزفاف

نجح "عفروتو" في خطف قلوب الجماهير برفقة زوجته، وظهر بالصور وهو يقوم باحتضانها وصورة أخرى وهو يحمل "بوكيه" الورد إلى جانب صور من كواليس استعداداته لحفل الزفاف ومن المتوقع أن يحضر عدد من مطرب الراب الذين تربطهم علاقة صداقة مع "عفروتو" أبرزهم مطرب الراب مروان موسى.



احتفال عفروتو بحفل خطوبته سابقا

وفي سياق منفصل، احتفل "عفروتو" بخطوبته شهر سبتمبر الماضي ونشر عدد من الصور من الحفل عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ونشر مطرب الراب مروان موسى صورة من حفل خطوبة "عفروتو" عبر استوري حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "ألف مبروك يا أخويا" وسط حضور عدد من الأصدقاء.

آخر أعمال عفروتو

والجدير بالذكر آخر أعمال "عفروتو" كانت بعنوان "وعود" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم

كل الحروف وقت الحروب

تشهد علينا بالهروب

كل الكلام اللي ابتدى

كله إنتهى وأصلًا ما جاش

وأجري بهمومي عالطريق

الناس دي صعبة وغدارين

فأنسى الوعود وأنسى الضمير

وأسمع أغاني المظلومين

وأنا يا أبويا، أنا يا أبويا

أنا يا أبويا في سكتي

ماشي في طريقي قد الكلام

بحكي عليهم قصتي

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم

لو كذبت يعظموك

لو صدقت يعذبوك

تفهموني لما أموت

لما أموت، لما أموت

لما خُفنا من الطريق

جه ونسانا الضمير

بالسلامة أنا مش همانع

من النهاردة مافيش صديق

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم

بنسى الوعود، بنسى الوعود

وانسى الليالي وقت الهموم