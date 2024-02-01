نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل أحمد سعد الجديد في القرية العالمية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

نوه الفنان أحمد سعد عن أسباب تأجيل حفل القرية العالمية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، حيث أعلن "سعد" عن موعد الحفل الجديد من خلال مشاركته بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" تنويه نظرًا للأحوال الجوية المتوقعة تم تغير موعد حفلة الفنان أحمد سعد في القرية العالمية إلى يوم الجمعة ٢فبراير".



آخر أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية بعتذرلك، من كلمات محمد الشافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وهندسة صوت يحيى مهدي، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور، وتصدرت التريند فور نزولها.

وجاءت كلمات أغنية بعتذرلك على النحو التالي /

بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسم لك والسلام

وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط

وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت

وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي

وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير