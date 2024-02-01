ننشر أبرز فعاليات وندوات اليوم بمعرض الكتاب 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:25 صباحاً - يشهد اليوم الخميس الموافق 1 فبراير الجاري، انعقاد سابع أيام الفعاليات الثقافية والفنية وبرنامج الندوات والأمسيات المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والتي تستمر حتى يوم 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتأتي أبرز ندوات وأمسيات البرنامج الثقافي للمعرض اليوم الخميس كالتالي:

القاعة الرئيسية بلازا 1

الساعة 12 ظهرًا.. ندوة "الدستور الأخلاقي للمصري القديم" (ماعت) بحضور الدكتور أحمد مكاوي، والدكتور عيد عبد الحليم علي.

الساعة 2 مساءً.. مناقشة كتاب "القاهرة شوارع وحكايات" لحمدي أبو جليل، بحضور أحمد اللباد، حسام جاد، الدكتور محمد بدوي.

الساعة 4 مساءً.. ندوة ظواهر ثقافية اجتماعية بعنوان "مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب" (الشباب ومؤسسات النشر)، بحضور الدكتور رامي جلال، الدكتور رامي عبد الباقي، مارك مجدي، محمد شوقي.

الساعة 6 مساء.. اللقاء الفكري بعنوان "الثقافة في عصر التكنولوچيا" كالوديو بوتساين.

قاعة فكر وابداع بلازا 1

الساعة 12 ظهرًا.. ندوة مناقشة "شرط الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما" للدكتور سعد الدين الهلالى، ويناقشه الدكتور عبد الحي عزب، الدكتور عطا السنباطي.

الساعة 2 مساءً.. مناقشة المجموعة القصصية "مغارة المنجنيز الاسود" لأحمد عبده.

الساعة 4 مساءً.. مناقشة "يوميات طبيب سيناوي".

الساعة 6 مساءً.. مناقشة رواية "صاحب العالم" أحمد صبرى أبو الفتوح، ويناقشه أحمد بهاء الدين شعبان، الدكتور محمد محيي الدين.

قاعة ديوان الشعر بلازا 1

الساعة 4 مساءً.. اللقاء الشعري مع أمينور رحمن (بنجلادش).

القاعة الدولية بلازا 2

الساعة 12 ظهرًا.. ندوة "كتاب وجوائز" بحضور الدكتور محمد سليم شوشة، والدكتورة نهلة راحيل.

الساعة 2.30 مساءً.. مناقشة "الوطن "و" شجر التين" روايتان مترجمتان إلى العربية لجوران فيتش (سلوفينيا).

الساعة 4 مساءً.. ندوة ضيف الشـرف "دور الرسام الإيضاحي ومكانته في الرنويج" لنورا دوسنيس وأليسا ليام دا فاريا، وتدير اللقاء:شريين عبد الوهاب.

الساعة 6 مساءً.. ندوة تجارب ثقافيـة بعنوان "العلاقات المصرية السريلانكية من خلال أدب سيارا ماندويل مينديس".

الصالون الثقافى بلازا 2

الساعة 11 صباحًا.. مؤتمر "استعادة طه حسين" بحضور رئيس المؤتمر الدكتور سامي سليمان، وبحضور نخبة من الكتاب والمفكرين والمثقفين.