ننشر أبرز فعاليات وندوات اليوم بمعرض الكتاب 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 08:25 صباحاً - يشهد اليوم الخميس الموافق 1 فبراير الجاري، انعقاد سابع أيام الفعاليات الثقافية والفنية وبرنامج الندوات والأمسيات المصاحب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والتي تستمر حتى يوم 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.
وتأتي أبرز ندوات وأمسيات البرنامج الثقافي للمعرض اليوم الخميس كالتالي:
القاعة الرئيسية بلازا 1
الساعة 12 ظهرًا.. ندوة "الدستور الأخلاقي للمصري القديم" (ماعت) بحضور الدكتور أحمد مكاوي، والدكتور عيد عبد الحليم علي.
الساعة 2 مساءً.. مناقشة كتاب "القاهرة شوارع وحكايات" لحمدي أبو جليل، بحضور أحمد اللباد، حسام جاد، الدكتور محمد بدوي.
الساعة 4 مساءً.. ندوة ظواهر ثقافية اجتماعية بعنوان "مؤسسات النشر ودورها في تعميق الوعي لدى الشباب" (الشباب ومؤسسات النشر)، بحضور الدكتور رامي جلال، الدكتور رامي عبد الباقي، مارك مجدي، محمد شوقي.
الساعة 6 مساء.. اللقاء الفكري بعنوان "الثقافة في عصر التكنولوچيا" كالوديو بوتساين.
قاعة فكر وابداع بلازا 1
الساعة 12 ظهرًا.. ندوة مناقشة "شرط الإيمان في الطهارتين الصغرى والكبرى ونائبهما" للدكتور سعد الدين الهلالى، ويناقشه الدكتور عبد الحي عزب، الدكتور عطا السنباطي.
الساعة 2 مساءً.. مناقشة المجموعة القصصية "مغارة المنجنيز الاسود" لأحمد عبده.
الساعة 4 مساءً.. مناقشة "يوميات طبيب سيناوي".
الساعة 6 مساءً.. مناقشة رواية "صاحب العالم" أحمد صبرى أبو الفتوح، ويناقشه أحمد بهاء الدين شعبان، الدكتور محمد محيي الدين.
قاعة ديوان الشعر بلازا 1
الساعة 4 مساءً.. اللقاء الشعري مع أمينور رحمن (بنجلادش).
القاعة الدولية بلازا 2
الساعة 12 ظهرًا.. ندوة "كتاب وجوائز" بحضور الدكتور محمد سليم شوشة، والدكتورة نهلة راحيل.
الساعة 2.30 مساءً.. مناقشة "الوطن "و" شجر التين" روايتان مترجمتان إلى العربية لجوران فيتش (سلوفينيا).
الساعة 4 مساءً.. ندوة ضيف الشـرف "دور الرسام الإيضاحي ومكانته في الرنويج" لنورا دوسنيس وأليسا ليام دا فاريا، وتدير اللقاء:شريين عبد الوهاب.
الساعة 6 مساءً.. ندوة تجارب ثقافيـة بعنوان "العلاقات المصرية السريلانكية من خلال أدب سيارا ماندويل مينديس".
الصالون الثقافى بلازا 2
الساعة 11 صباحًا.. مؤتمر "استعادة طه حسين" بحضور رئيس المؤتمر الدكتور سامي سليمان، وبحضور نخبة من الكتاب والمفكرين والمثقفين.