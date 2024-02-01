نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أديل تعود لإحياء الحفلات في أوروبا بعد غياب منذ عام 2016 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة أديل عن عودتها من جديد لإحياء حفلات في قارة أوروبا، للمرة الأولى منذ عام 2016، بعد ما حققته من نجاح في حفلاتها التي أقيمت في مدينة لاس فيجاس.

ووفق ديلي ميل، تعاقدت أديل على إحياء حفلات في الصيف المقبل في عدد من المدن الاوروبية، بمقابل مادي ضخم.

وتستعد النجمة أديل لتوقيع عقود جديدة جديدة على حفلات تحصل في مقابلها على أجر يصل لـ 10 ملايين دولار مقابل الليلة الواحدة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، لم يتم الكشف حتى الآن عن الجهة التي ستتعاقد معها أديل، غير أن هذا العرض الكبير، جاء نتيجة لما حققته من نجاح مميز في حفلاتها بلاس فيجاس.

كشفت مصادر مقربة من النجمة أديل، عن أنها أطلقت رسميًا شركتها الجديدة، التي تبدأ بها مسيرتها الاقتصادية بعيدًا عن صناعة الموسيقى.

ووفق ديلي ميل، كانت قد نوهت أديل عن نيتها للقيام بهذه الخطوة، لتحذو حذو العديد من نجوم هوليوود الكبار الذين أصبحت لهم مشاريع اقتصادية خاصة بهم خارج نطاق الفن.

وقالت الصحيفة البريطانية أن الشركة الجديدة، ستحمل اسم The Shelbourne Collective Limited.

نشاطات خارج الموسيقى

وكانت قد أعلنت النجمة الكبيرة أديل عن استعداداها لخوض تجربة ريادة الأعمال، وإطلاق علامتها التجارية الخاصة في مجال الموضة.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن المغنية البريطانية تخطط لإطلاق علامة تجارية لبيع أنوع من مستحضرات التجميلة والمجوهرات والملابس الفخمة.

تجديد موسم حفلات فيجاس

و قررت النجمة أديل أن تجددعقدها باحياء مزيدًا من الحفلات الخاصة في مدينة لاس فيجاس، بعد ما حققته حفلاتها السابقة من نجاح واقبال جماهيري كبير.

ووفق ديلي ميل، اتخذت أديل قرار تجديد عقدها مع الفندق الذي يحتضن حفلاتها بفيجاس، لموسم جديد، ينطلق بعد نهاية فترة احتفالات الكريسماس القبلة.

وأعلنت أديل عن قرارها من خلال منشور لها قامت بنشره عبر حسابها الخاص على إنستجرام، بعد توجيهها الشكر لمتابعيها والجمهور الذي حرص على حضور حفلاتها بفيجاس في الأسابيع السابقة.