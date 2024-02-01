نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حفل زفاف ابنته.. عصام كاريكا يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان عصام كاريكا، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية بعد احتفاله بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

زفاف ابنة عصام كاريكا

وخطفت مي ابنة عصام كاريكا الأنظار، بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل وأذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا، وتعمل مي مخرجة ومنتجة برامج رياضية في قناة On Sport.

أبرز الحاضرين حفل الزفاف

وشهد حفل الزفاف العديد من الألعاب النارية بواسطة المصمم أحمد عصام الذي حرص على الحضور، كما ظهر كاريكا وهو يُوصل ابنته لعريسها وسط تأثره، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور على رأسهم النجم تامر حسنى، ولاعبي النادى الأهلي السابقين خالد بيبو ومحمد فاروق والاعلامي تامر أمين و أحمد شيبة والراقصة دينا ومصطفى حجاج وحميد الشاعري.

كما حضر حفل الزفاف كل النجمة يسرا والفنان أحمد آدم والفنانة دينا والمطربة بوسي، وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

ظهور عصام كاريكا في العرض الخاص لفيلم الاسكندراني

وكان عصام كاريكا، قد ظهر مؤخرًا برفقه كل من سناء يوسف وجلال الزكي والمنتج أحمد عفيفي والشاعر عبد الله حسن والفنان وائل التوني، فى العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.