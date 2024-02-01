الحلقة الختامية من Percy Jackson تكرم نجم المسلسل الراحل لانس ريديك

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت الحلقة الختامية من مسلسل ديزني بلص الناجح Percy Jackson تكريمًا خاصًا لنجم المسلسل الراحل لانس ريديك.

ووفق ديلي ميل، كان هناك تأبين خاص لريديك مع ختام المسلسل الناجح، والذي يجسد به شخصية "زيوس"، بعد أن ودعته اوساط الفن في هوليوود عقب وفاته في مارس الماضي.

وحصدت الحلقة الافتتاحية لمسلسل Percy Jackson And The Olympians نسب مشاهدات قياسية عبر منصة ديزني بلص.

المسلسل يطرح مستوحى من قصص الخرافات الاغريقية الشهيرة، والتريخ الاغريقي، بتجسيد شخصية بيرسي جاكسون.

ووفق ديد لاين، المسلسل في افتتاحيته حقق مشاهدات بلغت 26 مليون مشاهدة على منصة ديزني بلص.

أيضًا كان قد نجح الإعلان الترويجي لمسلسل Percy Jackson And The Olympians في حصد نسبة مشاهدات قياسية في وقت قصير.

ووفق ديد لاين، المسلسل الذي طرح للعرض عبر منصة أمازون برايم، سيكون نسخة جديدة من عمل سينمائي طرح بالعنوان نفسه.

وحقق الإعلان الترويجي للمسلسل مشاهدات وصلت لـ 84 مليون مشاهدة خلال 10 ايام فقط من طرحه.

جديد أخبار الدراما في هوليوود

وضمن أحدث أخبار مشاريع الدراما في هوليوود، ما يقوم به الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو من مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في اطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقًا.