نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدر فيلم "رحلة 404" شباك التذاكر.. منى زكي تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت منى زكي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد أن تخطى فيلمها “رحلة 404” إيرادات تصل إلى 6 مليون جنيه في أول أسبوع من عرضه بدور السينمات.

أحداث فيلم 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

نجوم فيلم 404

ويشارك في بطولة فيلم “رحلة 404 ” مني زكي مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

آخر أعمال منى زكي

شاركت منى زكي مؤخرًا في شهر رمضان الماضى، بمسلسل تحت الوصاية، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدي جوهر، وشاركها العمل كل من، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدي الشامي، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.