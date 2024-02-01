٦ مليون جنية إيرادات فيلم ”رحلة 404” بعد أسبوع من عرضه

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 1 فبراير 2024 10:32 صباحاً - حقق فيلم رحلة ٤٠٤ للفنانة منى زكي بعد أسبوع من عرضه ٦ مليون جنية في دور العرض السينمائي وحقق الفيلم نجاح جماهيري وفني كبير وتفاعل معه الجمهور منذ عرضه في السينما.

أبطال فيلم رحلة ٤٠٤

وشارك في بطولة الفيلم كلا من: بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول، نورا شعيشع، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

أحداث فيلم رحلة ٤٠٤

تدور أحداث الفيلم حول سيدة تدعى غادة تعمل مندوب تسويق عقاري وتحاول خلال أحداث الفيلم التخلص من ماضيها وحياتها السابقة وتحضر للسفر للحج لكي تعلن توبتها وتتقرب من الله لكنها تقابل والدتها التي كانت السبب في الآلام التي عاشتها وتتعرض والدتها بعد ذلك لحادث كبير وتتوالى الأحداث.