نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بمعهد الموسيقى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوالى فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لالقاء الضوء على نوادر اعمال الطرب حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الخميس على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث

يتضمن البرنامج مختارات من اهم مؤلفات الموسيقى العربية منها:" موشح عنق المليح الغالي، يا رايحين الغورية، الحلو أبو شامة، هقابله بكرا، جمال الدنيا، الحلو حياتي، في يوم من الأيام، أيظن، دور هوى حبيبي وافقني، مقدرش احب اتنين، على عيني، جمالك بيزيد في عينيا، كل الحلوين ظالمين، تفرق كتير، الصبح بدري، إمتى الزمان، عقبالك يوم ميلادك وموسيقى بحلم بيك"، أداء كل من: محيى صلاح، أنغام مصطفى، أحمد محسن، اسماء كمال، نهى حافظ، أحمد الوزيري، حنان عصام، أحمد صبري.

نبذة عن فرقة الموسيقى العربية للتراث

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الطرب وتقديم الأشكال والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.