نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناقد الفني أحمد رمضان: محمد هنيدي أسطورة كوميدية لن تتكرر (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في يوم ميلاده الـ59، استعرض الناقد الفني أحمد رمضان مدير تحرير موقع “دوت الخليج الفني”، تاريخ النجم الكوميدي محمد هنيدي الفني، في برنامج "يوم سعيد" على قناة المحور.

بدأ رمضان حديثه عن بدايات هنيدي الفنية، ودخول المجال الفني بأعمال ثانوية بسيطة بعد حصوله على بكالوريوس من معهد السينما عام 1991.

الفنان محمد هنيدي

أحمد رمضان يتحدث عن أعمال محمد هنيدي الناجحة

قدم هنيدي العديد من الأعمال الفنية الناجحة، والتي جعلته من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، ومن أبرز هذه الأعمال: "إسماعيلية رايح جاي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، يا أنا يا خالتي، فول الصين العظيم، رمضان مبروك أبو العلمين حموده، عنتر ابن ابن ابن ابن شداد".

الفنان محمد هنيدي

أحمد رمضان: "هنيدي" قادر على تقديم الكوميديا الساخرة

ولفت رمضان إلى أن هنيدي تميز بقدرته على تقديم الكوميديا الساخرة، والتي تعالج قضايا اجتماعية وسياسية مهمة، كما أنه يتمتع بموهبة التقليد، والتي أظهرها في العديد من أعماله.

الفنان محمد هنيدي

أحمد رمضان: "هنيدي" من أهم نجوم الكوميديا في العالم العربي

وأضاف رمضان أن هنيدي ساهم في تطوير الكوميديا المصرية، وقدم العديد من الأفكار الجديدة، والتي جعلته من أهم النجوم الكوميدي في العالم العربي.

وختم رمضان حديثه عن هنيدي قائلًا: "هو أسطورة الكوميديا المصرية، ونجم لن يتكرر".