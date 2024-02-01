طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم The Ministry of Ungentlemanly Warfare

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم السينمائي الجديد لـ جاي ريتشي، الذي تدور أحداثه في إطار الحرب العالمية الثانية.

هنري كافيل

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد الذي يعود من خلاله النجم هنري كافيل للواجهة كنجم سينمائي بارز.

وكانت قد كشفت مصادر مقربة من النجم هنري كافيل، عن أن النجم الكبير، أنهى رسميًا، علاقته بمديرة أعماله "داني جارسيا"، بعد تعاون استمر بين الثنائي لسنوات.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الثنائي اتخذا القرار باتفاق من الجانبين، وكان من المفترض تطبيقه منذ مدة، لذا فإن استبعاد هنري كافيل من عالم dc السينمائي ليس السبب وراء هذا الإجراء.

الفترة الأسوأ

وهذه الضربات المتعاقبة، يمكن بها تصنيف هذه المرحلة من حياة هنري كافيل، كأسوأ فترة يتعرض لها خلال مسيرته المهنية.

بدأت هذه الضربات المتعاقبة، بالإعلان عن ان مسيرته تقترب من الانتهاء مع منصة نتفليكس، بعد الإعلان عن أنه لن يستمر لما بعد الموسم الثالث في تجسيد شخصية "ذا ويتشر".

ليام هيمسورث

ومن بعده سيتولى مهمة تجسيد الشخصية الرئيسية الممثل الشاب ليام هيمسورث، الأمر الذي قوبل باعتراضات واسعة النطاق من جانب عشاق المسلسل.

واستمرت الأزمات، بعد شهرين من اعلان عودته لتجسيد شخصية سوبرمان، ليتم استبعاده من الشخصية، بقرار من مدراء ستديوهات dc الجدد جيمس جان وبيتر سافران.