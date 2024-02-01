نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي للفيلم الهندي الجديد Bhakshak في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد للنجمة بهومي بدنكار، بعنوان Bhakshak، والذي تنتجه شبكة نتفليكس.

ونقل إنديا توداي الإعلان الترويجي الأول للفيلم، الذي تجسد به بهومي شخصية صحفية تحقق في جرائم ترتكب ضد الفتيات في الهند.

Thank You For Coming

وكانت تحدثت الممثلة بهومي بدينكار عن أسباب اختيارها لأداء دور البطولة في الفيلم الجديد Thank You For Coming، والذي يعد أحدث عمل تؤدي به دور البطولة المطلقة.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي طرح للعرض بتاريخ 5 اكتوبر الجاري، أدت به بهومي دور البطولة الرئيسي، كونها أرادت تعزيز مساهمة النساء في أدوار البطولة الرئيسية في بوليوود.

الفيلم يضم في بطولته مجموعة من أبرز نجمات بوليوود، ومنهم شيهناز جيل وكوشا كابيلا وشيباني بيدي ودولي سينغ.

احتفال بالعرض الخاص

وكانت قد احتفلت بوليوود بالعرض الخاص لفيلم Thank You for Coming، بحضور صناع الفيلم وعدد من أهم نجوم السينما في بوليوود.

ونقل موقع إنديا توداي، لقطات من العرض الخاص، الذي كان بحضور شيهناز وسيدهارث مالهوترا، والنجم الهندي القدير أنيل كابور.

وطرح الفيلم للعرض بداية من 4 أكتوبر الجاري، ويشرك في بطولته كوشا كابيلا وبهومي بيدنيكار وهو من إخراج كاران بوولاني.