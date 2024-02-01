اليوم.. بدء ليالي باليه كليوباترا على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل وزارة الثقافة خطة إثراء ميدان الإبداع فى مصر حيث تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة من اخراج مديرها الفني ارمينيا كامل وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا وذلك لمدة أربعة ليالي تبدأ فى الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس ويستمر حتى يوم الإثنين على المسرح الكبير.

باليه كليوباترا

باليه كليوباترا تصميم خوزيه بيريز (رقصات)، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، ياسر شعلان (إضاءة)، محمد الغرباوى (مناظر)، مانويلا سييري (ملابس) ويدور حول القصة التاريخية لكليوباترا ملكة مصر وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس بعد قتل يوليوس قيصر، ثم اعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوبترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

نبذة عن فرقة بالية أوبرا القاهرة

يشار أن فرقة بالية أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالى للباليه وقدمت أولى عروضها فى نفس العام، انطلقت خارج مصر منذ عام 1972 حيث طافت العديد من دول العالم منها روسيا، بلغاريا، يوغوسلافيا، ألمانيا، فرنسا وتونس، أصبحت احد الفرق التابعة لدار الأوبرا عام 1991 ويضم ريبورتوارها مجموعة من اشهر العروض الكلاسيكية العالمية منها روميو وجولييت، بحيرة البجع، كسارة البندق، جيزيل، دون كيشوت، طقوس الربيع، هاملت، لوركيانا، كارمينا بورانا، بوليرو، سندريلا، رقصات نلتقى بها، وبالرغم من كل شئ.