نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي" لـ محمود حميدة وآسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر صناع مسلسل “موعد مع الماضي” للنجم محمود حميدة وآسر ياسين، عرضه خلال الفترة المقبلة عبر منصة نتفليكس، ويتكون العمل من ثماني حلقات.

وتجسد الفنانة هدى المفتي خلال الأحداث شخصية جديدة عليها حيث تتعرض لماض قاس وأحداث غامضة تجعلها في خطر، وظهرت خلال الإعلان التشويقي للمسلسل وهي تغوص في أعماق البحر ويبدو أنها تتعرض للغرق لأسباب تتعلق بوسائل التنفس، حيث يبدو أن أنبوب الأوكسجين الخاص بها يحدث له خلل ما يجعلها تتوتر وتضطرب أنفاسها، كما نسمع بعدها صوت بكائها، وسوف نعرف خلال الأحداث تبعات ما يحدث لها بعد محاولة إنقاذها.

تفاصيل مسلسل "موعد مع الماضي"



وتدور قصة مسلسل "موعد مع الماضي" حول شخصية يجسدها الفنان آسر ياسين الذي يسعى للانتقام من قاتلي شقيقته التي تتوفى في حادث يبدو صدفة، والعمل مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara (من قتل سارة؟)، الذي عُرض في 3 أجزاء، في الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وهو ينتمي إلى مسلسلات الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق، وستكون أحداث العمل مُختلفة تمامًا عن النسخة المكسيكية، إذ جرى اقتباس الإطار العام فقط، وستُقدم القصة بصبغة عربية مناسبة.



صناع مسلسل "موعد مع الماضي"



مسلسل “موعد مع الماضي” بطولة آسر ياسين ومحمود حميدة وصبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمدعلاء وتامر نبيل وهدى المفتي، المسلسل من إخراج السدير مسعود، تأليف محمد المصري.