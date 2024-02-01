رمضان 2024..سيمون تنتهي من تصوير نصف مشاهدها في "صيد العقارب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة سيمون تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "صيد العقارب" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل مع نخبة من النجوم من ضمنهم غادة عبد الرازق.



تفاصيل شخصية سيمون في صيد العقارب



وتجسد سيمون داخل أحداث العمل شخصية محورية عكس كل التجارب التي قدمتها من قبل، وقد انتهت من نحو 50 % من مشاهدها والمسلسل مكون من 15 حلقة.



طاقم عمل مسلسل صيد العقارب



يضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سيمون، والفنان ماجد المصري، سيمون، محمد علاء، منال سلامة، محمود عبدالمغنى، ميار الغيطي، أحمد ماجد، أسماء أبوبكر، عماد صفوت، أحمد سعيد عبدالغنى، محمد على رزق، محمد أحمد ماهر، رياض الخولي، مجدي بدر، وأحمد ماهر، والعمل من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب وإخراج أحمد حسن.

قصة مسلسل صيد العقارب



تدور أحداث مسلسل صيد العقارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها الفنانة غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين يحاولون استغلالها.

آخر أعمال سيمون



ويذكر أن آخر أعمال سيمون هي أغنية "اتغير عشاني" من فيلم "بدلة وفستان"، وتم طرحها مطلع العام الحالي عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، والأغنية من إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، وتوزيع ومكياج شادي فكري، ومن كلمات روماني سعد، وقد أشاد بها عدد كبير من الجمهور.

وكان آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل قيد عائلي، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم وهما صلاح عبدالله، ميرفت امين، بوسي، الراحل عزت العلايلي، سيمون، ومجموعة من النجوم الشباب أبرزهم مهند حسني، محمد محمود عبدالعزيز، ريم البارودي،نضال الشافعي، ميرنا وليد، كارولين عزمي، محمد رياض، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج تامر حمزة.





كما طرحت مؤخرًا أغنية تحمل اسم “رمز الصمود” لدعم أهالي غزة في حربهم ضد الإحتلال، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسبة مشاهده عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:لكل من تعدى الحدود، الارض حتما ستعود دمروا واقتلوا، استغلوا ضعفنا الموجود إن وعد الله آت.. لبتر شركم الموجود تفوح من قبر الشهداء رائحة الورود… لستم على الله، بأقوى من عاد وثمود ان وعد الله آت.. هو القوي هو الودود، وللعرب جمعا اقول قوتنا فى وحدتنا