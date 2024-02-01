شهادة ميلاد لفنان شاب.. ماجدة خير الله تشيد بأداء طه دسوقي في مسلسل "حالة خاصة "

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سعادتها بمسلسل “حالة خاصة”، بطولة طه دسوقي وغادة عادل.



وأشادت الناقدة ماجدة خير الله بالفنان طه دسوقي قائلة: "حالة نديم أبو سريع تشبه حالات آلاف البشر على سطح الكرة الأرضية، لكن مسلسل حالة خاصة متفرد لا يشبه أي عمل آخر، ويمنح المتلقي شحنة عظيمة من المشاعر، ويكتب شهادة ميلاد لفنان شاب اسمه طه دسوقي".



وتابعت قائلة: "المسلسل يعيد اكتشاف غادة عادل، مهاب طارق كاتب السيناريو والحوار يبدع ببساطه في كتابه حوار على لسان نديم يتفق مع حالته ولا يتورط في ميلودراما، ولا قفزات فوق المنطق، عبد العزيز النجار يقدم معزوفة إنسانية".

قصة مسلسل “حالة خاصة”



تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

مسلسل "حالة خاصة"



ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات يناقش من خلاله قضية التوحد وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.