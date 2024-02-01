انتي دلوقتي في المكانة دي.. تامر حسني يشيد بالأداء الفني لـ هنا الزاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - أشاد تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عبر خاصية الإستوري بأداء الفنانة هنا الزاهد.

ماذا قال تامر حسني عن هنا الزاهد



نشر تامر حسني مقطع فيديو من حلقة هنا الزاهد مع لينا طهطاوي على نجوم FM، والتي كانت تتحدث فيها عنه وتجربة التمثيل معه، كما تحدثت عنه على المستوى الشخصي وأعلنت عن تعاونهما في فيلم جديد بموسم عيد الأضحى بعد تجربة فيلم "بحبك"، ليرد تامر قائلًا:"لو تفتكري يا هنا أنا كتبت عنك بوست قبل ما فيلمنا ينزل وقولت عنك إيه؟ انتي الله وأكبر دلوقتي في المكانة دي ".



تامر حسني يشيد بموهبة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد قبل طرحه

واستكمل:"ولسه عندك اكتر وربنا هيكرمك اكتر علشان موهبتك وقلبك واجتهادك المتواصل، ولسه لما الجماهير تشوف مسلسلك اللي جاي هيوصلهم كلامي أكتر، كل الشكر للمذيعة لينا طهطاوي ونجوم FM ".



أحداث فيلم “بحبك”



وفيلم "بحبك" قد شارك به تامر حسني في موسم عيد الأضحى قبل الماضي وكانت أولى تجاربه الإخراجية وشارك معه عدد من النجوم منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي المرغني، مدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، ويدور الفيلم حول شاب تتركه حبيبته يوم الزفاف لعلمها أنها مصابة بالسرطان وتختفي من حياته فيقع في حب فتاه أخرى وأثناء الترتيب للزفاف تظهر الفتاة الاولى وتشقلب حياته رأسًا على عقب.



من هم أبطال فيلم "بحبك" ؟



يشارك في بطولة فيلم "بحبك" إلى جانب تامر حسني عدد من الفنانين، منهم هنا الزاهد، هدى المفتي، مدحت إسماعيل، حمدي الميرغني، شهد الشاطر. والفيلم من إنتاج حسام حسني وتأليف وإخراج تامر حسني

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني هى أغنية معلش، ونجح تامر حسني في توصيل فكرته ومغزي الأغنية من خلال مشهد واحد فقط، على غير المعتاد، فاستطاع توصيل فكرة الأغنية من خلال تحدثه مع ذاته عن خيانة الأصدقاء وعدم وجودهم بشكل دائم في الحياة، وسرعان ما يكون الكوبليه الأخير عاطفي رومانسي لشخص ما لنتفاجئ أنه المرايا التي هى دومًا الصديق المقرب له الذي لا يمل من حديثه، وشارك تامر حسني في الكليب مؤدي الراب زاب ثروت

كلمات أغنية "معلش"

ولا عمرك اشتكيتي رغيي

ولا مني بتصدعي 2x

شكرًا تعبتك معايا

تصبحي على خير يا مرايا

معلش.. محدش فينا بيتعلم ببلاش

أتجرح وأتعلم ولا أبقى ساذج وسط الناس

ما بلاش تستنى أي حاجة من أي حد

صاحبك بجد ميسيبكش لو الوقت شد

ولا أقولك كويس أنه سابك أعرف قيمة غيابك

العيار اللي ميقتلش يقويك ده إحنا في وسط غابة

يمكن عشان غلابة آه

معلش.. طولت عليكي في الكلام شوية

تقلت عليكي عشان عارف انتي اللي باقية ليا

دنيا وضاقت عليا مفضلش ليا غير الأغاني والمرايه ديا والمرايه ديا

افضفض ليها وتسمعني تسمعني

مفيش مكان في الكون يساعني يساعني

كان نفسي أقول اللي جوايا وأقول لمين ده كله باعني كله باعني