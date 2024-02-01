تعرف علي إيرادات أول يوم عرض لفيلم "أنف وثلاث عيون"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم " أنف وثلاث عيون"، إيرادات في أول يوم عرض بالسينما، بلغت 91 ألفا و453 جنيهًا، وجاء ترتيبه في المركز السادس بقائمة الإيرادات اليومية، التي يتصدرها فيلم الحريفة، وحقق أمس في شباك التذاكر مليونا و560 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم "أنف وثلاث عيون"

مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس، التي سبق تناولها في عام 1972 من خلال فيلم يحمل نفس الاسم بطولة محمود ياسين ونجلاء فتحي وميرفت أمين وماجدة، إخراج حسين كمال، كذلك تقديم مسلسل عام 1980 بنفس الاسم بطولة كمال الشناوي ويسرا وليلى علوي وماجدة الخطيب.



تدور القصة في إطار اجتماعي رومانسي، من خلال شخصية طبيب في حياته عدد من النساء، تتغير حياته عندما يتعرف على شابة تصغره في العمر بأكثر من 20 عامًا، ويدخل في عدة أزمات وصراعات نفسية عليه أن يتخطاها، ولكن هل ينجح في ذلك؟.

فريق عمل فيلم "أنف وثلاث عيون"

فيلم أنف وثلاث عيون، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، صبا مبارك، سلمى أبوضيف وجيهان الشماشرجي، معالجة سينمائية وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.