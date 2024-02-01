مي سليم تتسبب في طلاق ميرهان حسين من هاني سلامة في "أمير العوامري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يخوض هاني سلامة السباق الرمضاني بمسلسل "أمير العوامري" وتشاركه في العمل كل من مي سليم وميرهان حسين وغيرهم من النجوم.

ما هى تفاصيل شخصية مي سليم بالمسلسل؟

تظهر مي سليم ضمن الأحداث بدور سيدة تعمل في الاستثمار، ومع مرور الأحداث تذهب للفنان هاني سلامة الذي يملك شركة "العوامري" للاستثمار كي تتعامل معه ولكنها تقع في غرامه وتحاول اللعب عليه وتتزوج منه ويقوم بطلاق زوجته وهي الشخصية التي تظهر بها الفنانة ميرهان حسين.



أحداث مسلسل أمير العوامري



وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.



فريق عمل مسلسل أمير العوامري

ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.

آخر أعمال هاني سلامة



يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة مسلسل الذنب الذي انتهى من تصويره مؤخرا مع عدد كبير من النجوم، وتدور أحداثه في 10 حلقات، ويشارك فيه كل من درة، ماجد المصري، محمد القس، وطارق النهري، والعمل قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

مسلسل ملف سري

ويعد مسلسل ملف سري الذي عرض في رمضان 2022، آخر أعمال الفنان هاني سلامة بعد غيابه عن الماراثون الرمضاني الماضي، وضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم الفنان ماجد المصري، عائشة بن أحمد، إدوارد، محمد محمود عبد العزيز، محسن محي الدين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، نضال الشافعي، دينا، علاء مرسي، مهند حسني، رحمة حسن، لبنى ونس، نور محمود، عمر زكريا فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.