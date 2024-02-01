لسوء الأحوال الجوية.. تغيير موعد حفل أحمد سعد بدبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أحمد سعد من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عن تغير موعد حفله المقبل بدبي نظرًا لسوء الأحوال الجوية والذي كان من المقرر إقامته اليوم إلى غدًا الجمعة 2 فبراير، وذلك بعد الإستعانة بخبراء الطقس.

أحدث أعمال أحمد سعد

تعد أغنية “بعتذرلك” من كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.

كلمات أغنية بعتذرلك

وتقول كلمات الأغنية: بعتذرلك إني دايمًا كنت أقصر في الكلام وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام وإني جاهل في المعاملهوالمجاملة والإهتمام وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام وإن قلبي بيبكي جدًا لو يحسك هاتسيبيه وإن حضني ساعاتماكنش يسمح إنك تبقي فيه وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط وإني ناقص كامبحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح =للخناق إنه يتحكم كتير وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط وإن بير أسراري خاليوإني بني آدم بسيط وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قدالعياط



آخر أعمال أحمد سعد



قدم أحمد سعد مؤخرًا أغنيتين كجزء من إعلانات أفلام موسم رأس السنة لعام 2024.

الأغنية الأولى بعنوان "كده لأ" من فيلم "أبو نسب" الذي يقوم ببطولته محمد إمام، الكلمات من تأليف منة عدلي القيعي، والألحان من صنعإيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى من إبداع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، بينما قام بالميكس والماستر هاني محروس.

كما أطلق أحمد سعد بالتعاون مع بهاء سلطان أغنية "كله فالصو"، التي تُعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة"، بطولة الفنانه إسعاديونس.