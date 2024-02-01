رمضان 2024..تعرف على تفاصيل شخصية أحمد صفوت بمسلسل "أمير العوامري"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان أحمد صفوت تصوير مشاهده في مسلسل “أمير العوامري”، استعداد لطرحه خلال موسم رمضان المقبل 2024.



تفاصيل شخصية أحمد صفوت في مسلسل "أمير العوامري"



يجسد أحمد صفوت دور شقيق الفنان هاني سلامة الذي يملك شركة "العوامري" ومع تصاعد الأحداث تنشأ علاقة حب بينه وبين الفنانة هايدي رفعت وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

أحداث مسلسل أمير العوامري



وتدور قصة مسلسل أمير العوامري في إطار اجتماعي، حول رجال الأعمال والمنافسات التي تحدث بينهم، وتنشأ قصة حب بين الأمير الذي يجسد دوره الفنان هاني سلامة وبين "منيرة" التي تقوم بدورها الفنانة مي سليم خلال أحداث المسلسل، والعمل مكون من 30 حلقة.

فريق عمل مسلسل أمير العوامري



ويشارك في مسلسل أمير العوامري كلًا من هاني سلامة، سوسن بدر، سلوي خطاب، أحمد صفوت، مي سليم، دنيا المصري، ريهام حسين، مها نصار، حجاج عبدالعظيم، هاجر الشرنوبي، محسن محي الدين، وهايدي رفعت، بالإضافة إلى وجهين جديدين هما، هيثم فاروق وأحمد النهري.



آخر أعمال أحمد صفوت



يذكر أن آخر أعمال أحمد صفوت هو مسلسل "الأجهر" الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، ويضم كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم عمرو سعد، دره، ساره سلامه، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، ناهد السباعى، مصطفى أبو سريع، أنوشكا، أحمد مجدى، محمد جمعه، ندى بهجت، محمود قابيل، عارفة عبد الرسول، نور النبوى، بدريه طلبه، محمد جمعه، محمد التاجى، نهله سلامه، ياسر الزنكلونى، محمد عبد الجواد، علاء عوض، حمدى هيكل، حسنى شتا، محمد خميس، أحمد حبشى وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف يرأسهم النجمة وفاء عامر وأشرف عبدالغفور وخالد زكى وباسم مغنية ورابى عمرو سعد وآخرين، وهو من إنتاج شركة سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) للمنتج صادق أنور الصباح ومن تأليف ورشة ملوك المكونة من محمد فوزى وأحمد بكر وأحمد حلبة وأحمد عيد وإخراج ياسر سامى.