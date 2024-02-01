تعرف على موعد حفل ماجد المهندس في مهرجان فبراير الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب ماجد المهندس لإحياء أحدث حفلاته ضمن مهرجان فبراير الكويت وبالتحديد خلال الأسبوع الثاني.

الترويج الحفل



ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا البوستر الدعائي للحفل، معلقة:البرنس ماجد المهندس يلتقيكم في ليلة طربية مميزة، في الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت 2024

تفاصيل أغنية ماجد المهندس مع أصالة نصري



وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصري، قد طرحا مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدي" على طريقة الدويتو، وهي من كلمات الشاعر فائق حسن، وألحان محمود خيامي، وتوزيع مدحت خميس.



آخر أعمال ماجد المهندس

وطرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيوني" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

أغنية “لندن”

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس وأغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.