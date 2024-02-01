اليوم.. استئناف عرض مسرحية "طيب وأمير" حتى 9 فبراير

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت فرقة المسرح الكوميدي تقديم العرض المسرحي الكوميدي "طيب وأمير"، للمخرج محمد جبر من جديد على مسرح ميامي بوسط البلد، اعتبارًا من اليوم الخميس وتستمر حتى يوم 9 فبراير المُقبل.

تفاصيل عرض مسرحية طيب وأمير



والعرض يدور حول الشخصية الرئيسية "سعيد الطيب" الذي يعمل موظفا ليس لديه طموحات لكنه مجتهد، وهدفه الوحيد الحفاظ على وظيفته وحياته، وخلال الأحداث يتعرض للكثير من المواقف والمفارقات الكوميدية بسبب طيبته.



فريق عمل مسرحية طيب وأمير



والعمل إعداد ودراما تورج المؤلف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وبطولة عمرو رمزي، وهشام إسماعيل، وتامر فرج، وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، ونهى لطفي، وجلال الهجرسي، وشريف حسني، وشيماء عبد القادر، ومحمود الهنيدي، ومحمود فتحي، وغيرهم من فناني الفرقة، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي.



نجاحات مسرحية طيب وأمير



ومسرحية "طيب وأمير" قُدمت في أكثر من موسم مسرحي حققت خلالها نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وكان لها مشاركة خاصة في الدورة الــ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري دورة الفنان عادل إمام، والعرض عن تراث الفنان القدير نجيب الريحاني وبديع خيري عن فيلم "سلامة في خير"، وتم تناولها بشكل معاصر يتناسب مع الفترة الحالية.



أحدث أعمال هشام اسماعيل



ويعرض الآن لهشام اسماعيل مسلسل "حدوتة منسية"، ويشارك في بطولته بجانب النجمة سوسن بدر كل من عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، وهبة عبد الغني ورجوي حامد، عبير منير، حسن عبد الله، مصطفى منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل “حدوتة منسية”



وتدور أحداث مسلسل “ حدوتة منسية ” في إطار اجتماعي تشويقي شعبي حوّل العلاقات الاجتماعية وحالة الصراع التي تشهدها العائلات خاصة بين الأخوات، وعن طريقة تعامل الوالدة مع هذه المشاكل وكيف يؤثر كل هذا على تعامل الأشقاء سويًا، وتتصاعد الأحداث حتي يحدث صراعات بين الجميع.